Stimmungsvolles Bezirksmusikfest

Umzug am Bezirksmusikfest in Gurmels.



Gurmels | Über die Auffahrtstage war in Gurmels Blasmusik angesagt. Die Musikgesellschaften des Seebezirks sorgten für gute Stimmung – getreu dem Festmotto «Eifach Musig».

350 Musikantinnen und Musikanten waren während vier Tagen in Gurmels unterwegs. Am Bezirksmusikfest – dem ersten nach dem Corona-Unterbruch – zogen sie durch die Strassen, massen sich an Wettvorträgen und musizierten zum Schluss gemeinsam auf dem Fussballplatz. Von allen Seiten war zu vernehmen, wie gut es tat, nach der Pandemie-Pause wieder ausgelassen zu feiern und die Geselligkeit zu pflegen. Dass alle Teile des Anlasses gratis waren, trug ebenso zur guten Stimmung bei wie ein gemeinsames Apéro im Anschluss an die Wettvorträge. Ein grosser Tag war der Umzug am Sonntagvormittag für Hans Bachofner aus Kleinbösingen, auch bekannt als Porsche-Housi. Er erfüllte sich einen lang gehegten Wunsch und nahm mit seiner Familie mit neun Oldtimer-Traktoren am Festumzug teil. uh/phi

