Ein abwechslungsreiches Adventskonzert

Fabio Rüegsegger und Chantal Stucki, Biglen. Daniel Kurzo, Gurmels, mit Lio und Noa. Ursula Salvisberg, Salvenach. Nicolà Schnieper, Solist, Michael Sallin, Dirigent, Claudine Zwahlen, Co-Präsidentin, Dominic Tschümperlin, Co-Präsident. Markus und Marisa Schlegel, Laupen. Jöggu Lüthi, Gurmels, Ehrenpräsident. Kateryna Nosova, Simon Nydegger, Thierry Mettler, alle aus Gurmels. Christiane Brüllhart aus Cordast. Erich Heiter, Gurmels, Aldo Poffet, 55 Jahre Musikgesellschaft Gurmels. Die Jungmusig Gurmels eröffnete das Adventskonzert 2023 mit dem Stück «The Pacific» von Hans Zimmer, unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Jan Studer. Unter der Leitung von Michael Sallin präsentiert die Musikgesellschaft Gurmels ihre wundervollen, emotionalen und spannenden Stücke.



Gurmels | Am Sonntagabend spielten die Musikgesellschaft und die Jungmusig Gurmels in der Pfarrkirche ihr vielseitiges Advents-konzert für jung und alt. Die Kirchenbänke waren an diesem 3. Advent sehr gut besetzt. Das Publikum lauschte gespannt der fantastischen Musik, genoss das tolle Ambiente und applaudierte lebhaft, um seine Begeisterung und seinen Dank den Musizierenden mitzuteilen.

Sandra Schüpbach