Von Arielles und wachgeküssten Fröschen

Behutsame Vorbereitung: DanielaSchneider mit ihrer Tochter Jael, Salvenach. David Schmutz und Anabela Schmutz, Kleinbösingen. Jsabelle Spring vom TV Murten ist bereit, die Tombolapreise zu verteilen. Konzentriertes Technikteam. Alessia Sergolin, Murten, Thomas Rentsch Salvenach, Urs Hans, Murten. Marc Burkhalter, Erlach, Bernard & Franziska Burkhalter, Erlach mit Grosskind Marie. Markus Thalmann und Iris Wasserfallen aus Jeuss, Franziska Arm, Muntelier. Myriam, Cian und Andrew Hagen, Murten. Trudi Tschannen mit ihrem Grosskind Ella Tschannen. Behind the lights. Thomas Schmutz aus Lurtigen. Monika Cattin mit ihren Töchtern Maëlle und Noée. Thomas Bula, Murten und Fabio Jenny, Düdingen. Sehr elegant und gekonnt eröffneten die jüngsten Turnerinnen das Programm.



Murten | Geleitet vom schönen Motto «Disney» veranstaltete der TV Murten am Samstag den diesjährigen «Turnerabend». Nachmittags wie am Abend waren alle Stühle der Aula OSRM voll besetzt. So durfte das Publikum unter anderem Disney- Klassiker wie Arielle, die «Pirates of the Caribbean», oder das Dschungelbuch einmal ganz anders erleben: Auf der Bühne, live, geturnt, getanzt und akrobatisch! Moderiert von lustigen Pausenclowns und inmitten passender Kulissen, farbenfroher Kostüme und den bekannten Filmmelodien.

Franziska Hirschi