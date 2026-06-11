Strategie für den Tourismus Region Murtensee liegt vor

Der Slow-up Murtensee ist ein Beispiel für den regionalen Tourismus.





Ried bei Kerzers | Gemäss kantonalem Tourismusgesetz soll es für die kantonalen Behörden nur noch einen Ansprechpartner pro Region geben. Aus diesem Grund hat Murten Tourismus eine Strategie erarbeitet.

Das kantonale Tourismusgesetz sieht pro Region nur noch eine Tourismusorganisation vor. Diese soll gegenüber dem Freiburger Tourismusverband als einziger Ansprechpartner gelten, und auch Unterstützungsgelder sollen nur über diesen einen kantonalen Kanal fliessen. Auf diese kantonale Vorgabe hin hatte sich der Seebezirk vorbereitet, diese Tourismusförderung auf regionaler Ebene als neuen Zweck in den Gemeindeverband des Bezirks zu integrieren. Eine Vereinbarung mit Murten Tourismus sollte die Umsetzung in der Praxis garantieren. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 12. Juni 2026.