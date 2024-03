Eine Zeitenwende beim Kerzerslauf

Bernhard Schwab (r.) gibt die Geschäftsleitung weiter an Markus Ith.

Am Rande des Kerzerslaufs wurde bekannt, dass Bernhard Schwab die Leitung der Geschäftsstelle an Präsident Markus Ith abgibt. Er will sich aber weiterhin um die Sponsorenverträge kümmern, wie er in einem Bilanzgespräch sagt.

Bernhard Schwab war beim Kerzerslauf von der ersten Stunde an dabei. Er war im Viererteam des Turnvereins Kerzers, das 1979 die erste Austragung organisierte, er gehört zu den sieben Personen, die sämtliche Läufe absolviert haben, er war 16 Jahre lang Präsident und ab der 25. Austragung Geschäftsleiter. Nun hat er am Freitagabend vor dem diesjährigen 46. Kerzerslauf bekannt gegeben, dass er die Geschäftsleitung ab sofort an Präsident Markus Ith abgibt (der Murtenbieter berichtete). Die Ankündigung ist von grosser Tragweite: Beim Kerzerslauf geht so eine Ära zu Ende. uh

