Streckenrekord fällt nach zehn Jahren

Zurück von der 15-Kilometer-Strecke: Seraina Stettler aus Jeuss (Bildmitte).



Kerzers | Insgesamt 6843 Läuferinnen und Läufer haben sich für den Start in die Schweizer Laufsaison 2024 angemeldet. 6252 Finisher überquerten am Kerzerslauf die Ziellinie. Bei den Frauen wurde der Streckenrekord gebrochen.

Gleich zwei Läuferinnen aus der Region warteten am Kerzerslauf mit guten Resultaten auf: Über die Originalstrecke von

15 Kilometern belegt Seraina Stettler den 19. Schlussrang. In ihrer Kategorie F20 wurde sie zehnte. Jessica Catalani, ebenfalls vom AC Murten, belegt den dritten Schlussrang über fünf Kilometer und wurde in ihrer Kategorie F20 zweite. Bei den Männern reihte sich mit Dominik -Rolli aus Oberbalm der beste Schweizer auf Platz vier ein, dies über die Originaldistanz von 15 Kilometern. sim

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 19. März 2024.