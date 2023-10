De-Funès-Film zu neuem Leben erweckt

Ausschnitt aus dem Film «Dans l’eau… qui fait des bulles!» mit Louis de Funès.



Murten| Vom in Murten bestens bekannten Film «Dans l’eau… qui fait des bulles!» mit Louis de Funès existiert neu nun eine restaurierte Version mit aufgefrischtem Bild und Ton. Dazu gibt es als Bonusmaterial zur DVD auch einen Dokumentarfilm über die Hintergründe und die Drehorte rund um Murten.

Er gehört weder zu den bekanntesten noch zu den besten Filmen, in denen der französische Komiker Louis de Funès (1914–1983) mitspielte, aber die Murtner haben eine ganz eigene Beziehung zum Film «Dans l‘eau… qui fait des bulles!». Der 1960 gedrehte und 1961 erschienene Schwarz-weiss-Streifen spielt nämlich rund um Murten. Verschiedene Orte in und um das Stedtli sind im Film gut erkennbar; auch einzelne im Film vorkommende Personen sind bekannt und leben zum Teil immer noch in Murten. uh

