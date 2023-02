Tempo 30 ist das neue 50

Für das Murtner Stedtli gilt bereits Tempo 30. Weitere Gemeinden wollen dem Beispiel folgen.



Murten | In den Schweizer Städten greift Tempo 30 immer mehr um sich, und auch die kleineren Orte tun es ihnen gleich. Letzten Dezember haben sich mehrere Seebezirkler Gemeinden an ihren Versammlungen mit der Einführung von Tempo 30 beschäftigt. «Der Murtenbieter» zeigt in einer Übersicht auf, welche Gemeinden wie weit sind.

Kerzers hat seine Tempo-30-Zonen bereits realisiert. Gurmels will Tempo 30 flächendeckend in allen Quartieren einführen. Kleinbösingen wartet auf Bescheid vom Kanton. Fräschels will es diesen Frühling umsetzen. Muntelier überlegt noch, ob lieber Tempo 50 oder 30. Und in Murten hat der Generalrat das Budget für Tempo-30-Massnahmen vorerst einmal reduziert. Nur in vier Gemeinden im Seebezirk ist Tempo 30 derzeit kein Thema. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 21. Februar 2023.