Tradition ab dem Kindesalter

Ganz in Weiss liefen die Schulkinder an der Solennität durch die Gassen.

Murten | Bereits in jungen Jahren lernen die Murtner die Festlichkeiten um die Solennität kennen.

Kurz vor 10 Uhr morgens herrscht am Samstag geschäftiges Treiben vor dem Berntor-Schulhaus. In Reih und Glied warten die Jugendlichen und Kinder in ihren Kadettenuniformen, rücken einander ihre Bérets zurecht. Es folgen einige ermahnende Kommandos und die Vergewisserung, dass auch ja alle am richtigen Ort stehen.

Für die meisten vor Ort sind die Feierlichkeiten rund um die Solennität ein vertrautes Ritual, das tief in der Kindheit verankert ist. «Mit all den Übungen in der Schule wird uns die Soli quasi eingeimpft», erklärt Adrian Benninger aus Jeuss. In der 6. Klasse lief er zum ersten Mal beim Umzug mit. (sea)

