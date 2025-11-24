«Wiehnachtsmärit» – Vitalhaus Lischera

Ellie Heuzeveldt und Brigitte Wilkinson, beide aus Cordast. Gabriela und Nadja Moser aus Kleinbösingen. Ausstellerinnen: Pamela Oberli, Gurmels, Cindy Hofer, Gurbrü. Nicole, Sophie und Tina Schwab, aus Kerzers. Das OK: Lina und Armin Burla, mit Sheena, Vitalhaus Cordast. Vivian Schneider und Susan Zimmermann, Cordast. Stricksocken in allen Grössen und Farben von Jenny Lüthi aus Cordast. Tanja und Beni Kull mit Loanne und Alicia, Düdingen. Noélie und Emilien mit ihrem Pomponmonster-Stand. Gemütliches Beisammensein von Jung und Alt am zweitägigen Weihnachtsmärit in Cordast.



Cordast | Bei eisigen Temperaturen gab’s am Samstag und Sonntag, 22. und 23. November, in Cordast im Vitalhaus Lischera sowie im beheizten Zelt davor viele Weihnachtsdekorationen, handgefertigte Geschenkideen und einzigartige Schmuckstücke zu entdecken. Zudem erfreuten sich die Gäste an den feinen hausgemachten Leckereien wie: Waffeln, Kuchen, Torten, Glühwein, Trüffelnüdeli und Nüdeli mit Käserahmsauce etc. Auch ein herzhaftes Chili con carne wärmte das Bäuchlein manch eines Weihnachtsmäritbesuchenden.

Sandra Schüpbach