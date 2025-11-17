Trüffelfondue à la Loubeschränzer

Das von den Loubeschränzer zubereitete und servierte Trüffelfondue fand grossen Anklang und brachte das Zelt beinahe zum Schränzen. Christoph Münger, Adrian Benninger, Mylène Kaltenrieder und Jessica Bianchi. Severin Steffen, Philippe Wolfstädter, Chantal Wälti, Michel Brechbühl, Niclas Maeder. Martin und Sylvie Helfer aus Murten. Dominique Reist und Céline Rätz, beide Courgevaux. Silvana Gennari (Mitte) mit Dario und Chiara, Murten. Remo, Rolf, Lia und Godi, alle aus Murten. Céline Sutter mit Rosetta Piazza, beide aus Murten. Örgelifründe Murtensee: Sandra Nydegger, Christian Romy, Kari Gilgen und Madeleine Beck. Gewinner des Wettbewerbs Radio Freiburg: Agnes und Hugo Neuhaus, Düdingen.



Murten | Der Freitagabend vor dem jährlichen Trüffelmarktwochenende beginnt traditionsgemäss mit einem feinen Trüffelfondue. So empfing der Murtner Karnevalsverein Loubeschränzer am 14. November ab 18 Uhr seine Gäste. Ab 19 Uhr servierten die Vereinsmitglieder die feinen Fondues mit oder ohne Trüffel. Auf Vorreservation wurde verzichtet; so strömten die zahlreichen Gäste teils spontan, teils geplant in das geheizte Zelt vor der Französischen Kirche. Die Örgeli-fründe Murtensee gaben diesem gemütlichen Anlass den passenden Rahmen.

Sandra Schüpbach