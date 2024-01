Zweitägiges Indoor-Turnier machte viel Spass

Emma Koster, Eleonor Lopes, Sandra Lopes, Giada Koster, Eva Domitner (Sekretärin FC Murten). Vorne: Louis und Sarah Nopper. Das gutgelaunte Buvettenteam: Giuseppe, Antonello, Gian-Paulo und Sandra. Damien Chevarin, Trainer Jun. G. Roger Lepore , Co-Präsident FC Murten. David Schumacher, FC Cortaillod Jun. F. Spiko: José Landeira. Dara und Chris, Jun. E des Fussballclub Murten. Mael, Jéison, Jonas, Levin, Marc. Vorne: Ben, Enea, Michele,Yannick. Vorstand Donatoren: Cédric Haesler, Dominique Wuillemin (Präsident Donatoren-vereinigung) und Arne Glabasnia. Zwei Personen fehlen. Für die Teams soll die Freude am Spiel und am Erlebnis im Vordergrund stehen — bei der Siegerehrung erhalten alle eine Medaille und einen Erinnerungspokal.



Murten | Vergangenes Wochenende fand in der Sporthalle OS ein zwei-tägiges Indoor-Turnier für Spielerinnen und Spieler zwischen vier und elf Jahren statt (Kategorie G-Fussballschule, F und E). Insgesamt 48 Mannschaften aus unterschiedlichen Freiburger Regionen, aus den Kantonen Bern, Waadt und Neuenburg nahmen teil. Der FC Murten hat das traditionelle Indoor Juniorenturnier vor drei Jahren «Les Petits Michele» genannt; in Andenken an Michele Mariano, der sich über Jahrzehnte mit Hingabe für den Juniorenfussball und den FC Murten engagiert hat. Fünfzig Freiwillige sorgten dafür, dass der Turnierablauf, die Buvette, die Tombola und das Aufräumen reibungslos funktionierten.

Sandra Schüpbach