Überraschungsbesuch der drei Könige

Ein königliches Vergnügen für alle. Sie brachten den Dreikönigskuchen: Ulrike Aebersold, Corina Dolder, Jessica Neuhaus. Sie kamen von weit her: Balthasar, Kaspar, Melchior und Kamelchior. Lea Mohler und Corinne Mauron-Mohler (St. Silvester). Elisabeth Jordi, Zach Gruber, Sandra Inatomi (La Neuveville). Gaëlle Augsburger, Eliane Läderach (vorne) und Maëlya Wyss (Galmiz). Gross und klein: Nicolas Haag mit Tialda (Murten). Cruz Kammermann (vorne) mit Aline Wälti, Camille Kammermann (beide Murten) und Esther Kammermann (Zuchwil). Louis und Laurent mit ihrer Mutter Katharina Gettmann-Skok (Môtier). Monika Rappo, Marcel Kramer und Melanie Kramer (Gempenach). Gekrönte Häupter: Simon und Sven Rappo (Gempenach). Hüttenromantik: Sarina, Franziska und Josef Galli (Grenchen). Noemi Schick (Oberburg), Eleni Gerber (Kerzers) und Amanda Schick (Oberburg). Alicia Mazza, Sophie Buchs mit Louane und Mayline Buchs (Misery).



Murten | Die Eisbahn Murten on Ice hat am Dreikönigsabend vom Samstag Besuch von Balthasar, Kaspar, Melchior mit ihrem Kamel erhalten. Natürlich kamen die drei Könige nicht mit leeren Händen. Die Besucherinnen und Besucher der Eisbahn erhielten alle ein Stück vom Königskuchen, und es hatte in jedem Stück einen Plastikkönig, entsprechend gab es auch für alle eine Krone. Der Dreikönigsanlass bei der Eisbahn findet statt, seit es Murten on Ice gibt.

Urs Haenni