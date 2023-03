Ein unvergesslicher 45. Kerzerslauf

Viele Läuferinnen und Läufer trugen für den Lauf das Jubiläumsshirt



Kerzers | Am 45. Kerzerslauf vom Samstag haben 5814 Personen die Ziellinie überquert. Bei guten Wetter-bedingungen nahmen sie die Originalstrecke von 15 Kilometern oder jene über fünf oder zehn Kilometer unter die Füsse.

Der Kerzerslauf stand in diesem Jahr in einem ganz speziellen Licht: Das Swiss Season Opening feierte sein 45-Jahr-Jubiläum. Rund 700 Helferinnen und Helfer standen im Einsatz, damit die Jubiläumsaustragung reibungslos ablaufen konnte. Angemeldet hatten sich 6550 Läuferinnen und Walker für den Kerzerslauf, 5814 Finisher haben die Ziellinie überquert. Unter wunderbaren Wetterbedingungen starteten die Sportlerinnen und Sportler in die 45. Ausgabe des Kerzerslaufs. Die Sonne strahlte und sorgte für perfekte Laufbedingungen. sim

