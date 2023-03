Umspannwerk verschwindet aus Galmiz

Das Umspannwerk von Groupe E wird durch einen Landtausch aus dem Dorf Galmiz verschwinden.



Galmiz | Die Gemeinde Murten tauscht mit Groupe E Land. Sie stellt dem Stromunternehmen eine Parzelle im Grossen Moos zur Verfügung und wird dafür Eigentümerin des Geländes beim Bahnhof Galmiz, auf dem sich heute ein Umspannwerk befindet. Mit dem Ja des Generalrats verschwindet dieses aus dem Dorf.

Die Stromversorgung der ganzen Westschweiz, insbesondere aber der Kantone Freiburg und Neuenburg, hängt stark vom Umspannwerk in Galmiz ab. Dieses ist gut sichtbar, befindet es sich doch auf einem Gelände unmittelbar neben dem Bahnhof Galmiz, und die Starkstromleitungen ziehen sich von dort in alle vier Himmelsrichtungen. Nun soll das Umspannwerk aus dem Siedlungsgebiet von Galmiz verschwinden. Möglich macht dies ein Landtausch zwischen der Gemeinde Murten und Groupe E, welchen der Generalrat am Mittwoch einstimmig gutgeheissen hat. uh

