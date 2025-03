Unterhaltung in ländlicher Ästhetik

Der Jodlerklub Bärnersenne Münchenwiler bei seinem 1250. Auftritt. Feiern Geburtstag: Marlis Burch (Münchenwiler) und Judith Bürgisser (Cordast). Erna und Ernst Kilchherr aus Courlevon mit Alice Belk aus Gurmels. Sohn und Vater: Joel Egloff und Stefan Etter (beide Courlevon). Nicole und Mia Sophie Binden sowie Esther Hirschi und David Binden. Eline Walther durfte gleich zwei Tombolapreise abholen. Ursula und Peter Röthlisberger sind aus Bern angereist. Elisabeth und Kurt Wieland aus Salvenach. Peter und Marlene Wieland aus Salvenach.



Cressier | Letzten Samstag hiess es in der Mehrzweckhalle von Cressier: Vorhang auf! Der Jodlerklub Bärnersenne Münchenwiler lud ein zu Konzert und Theater. Die erste Gästewelle trudelte gegen 13 Uhr ein und wurde vom Küchenteam mit Kuchen und Getränken versorgt. Das Jodelkonzert begann um 14 Uhr mit einem «Jutz». In den Pausen spielten die Örgelifründe Murtensee, Kinder und Erwachsene in Trachten verkauften Tombola-Lose. Beim Theaterstück wurde es ganz ruhig im Saal, alle schauten zur Bühne und wandten sich nur kurz zu ihren Sitznachbarn, wenn sie lachen mussten. Gegen Abend ging es dann in die zweite Runde, dieses Mal mit neuen Gästen, einer grösseren Tombola und zwei musikalischen Gastauftritten.

Jonathan Merz