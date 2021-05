Verein für Verkehrsdienst ist gegründet

Verein für Verkehrsdienst ist gegründet

(v. l.) Joël Wettler, Jürg Schlüchter, Jean-Pierre Sahli, Urs Schlüchter, Jürg Stäger, Katja Stauffer – es fehlt René Kaschani.







Murten | Murten hat einen Verkehrsdienst – am Donnerstagabend fand die Gründungsversammlung des Vereins statt. Künftig wird er während Anlässen das Regeln des Verkehrs und die Parkplatzeinweisung übernehmen.

Rund ein Dutzend Personen haben sich am Donnerstagabend im Konzertsaal des Murtner Rathauses versammelt. Es stand die Gründung des Vereins Verkehrsdienst Murten an. Zweck des Vereins ist gemäss den Statuten, an Veranstaltungen den Verkehr zu regeln und das Parkieren in geordnete Bahnen zu lenken. fko

