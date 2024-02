Nach harzigem Start stimmen die Zahlen

Die Ausgabe 2023/2024 von Murten on Ice hat 16 000 Eintritte verbucht.



Murten | Murten on Ice hat die Saison 2023/24 mit der mobilen Eisbahn erfolgreich abgeschlossen. Mit 16’000 Eintritten erreichte man auch in diesem Winter den langjährigen Schnitt.

«Die mobile Eisbahn ist aus Murten nicht mehr wegzudenken.» Dieses Fazit zieht Marianne Siegenthaler, Präsidentin von Murten Tourismus, zum Saisonende von Murten on Ice. Um 17 Uhr ging am Sonntag eine weitere Saison des winterlichen Treffpunkts vor dem Berntor zu Ende. Murten on Ice war nochmals ein sonniges Wochenende vergönnt, sodass ein letztes Mal zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Schlittschuhe schnürten oder sich für einen Umtrunk in der Buvette einfanden. uh

