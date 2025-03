Verspätete Baubewilligung sorgt für massive Mehrkosten

Licht am Ende des Tunnels: Die ARA Seeland Süd soll im März 2028 ihren Betrieb aufnehmen.



Muntelier | Eine ausserordentliche Versammlung der ARA Seeland Süd hat vier Zusatzkredite über 17 Millionen Franken genehmigt. Zwei davon haben mit dem verspäteten Baubeginn zu tun.

Die Bauarbeiten der ARA Seeland Süd laufen auf Hochtouren. «Wir haben alle Parkplätze in der Umgebung gemietet; es befindet sich viel Material auf der Baustelle.» Dies sagte Peter Jaberg, Präsident der Baukommission, anlässlich der ausserordentlichen Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands vom Donnerstag in Muntelier. Man sei im Zeitplan. Die Bauphase 1 gehe im August 2026 zu Ende, so Jaberg. Die Phase 2 dauert von Mai 2026 bis Januar 2028 und die Phase 3 von Oktober 2027 bis März 2028. Der Terminplan sieht weiterhin eine Inbetriebnahme der ARA Seeland Süd im März 2028 vor. uh

