Vibrierende Jugendarbeit am See

«Pantschau Vibes», das Projekt der offenen Kinder- und Jugendarbeit Murtens, hat die Saison 2022 eröffnet.



Murten | Die offene Kinder- und Jugendarbeit Murtens hat mit «Pantschau Vibes» ihre Zelte wieder am Murtensee aufgeschlagen. Sie hofft, durch dieses Projekt auch in der warmen Jahreszeit nahe bei den Jugendlichen sein zu können.

«Die Idee, für die offene Kinder- und Jugendarbeit die Pantschau zu benutzen, ist so genial: Das kann so weitergehen.» Das sagte Gemeinderat Alexander Schroeter am Donnerstag bei einem Einweihungsakt der diesjährigen «Pantschau Vibes».

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 5. Juli 2022.