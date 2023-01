«Vive la France» ertönte durch die Halle

Letzten Samstagabend versetzte die Brass Band La Campagnarde die Gäste in der voll besetzten Jordila-Halle mit ihren Klängen nach Frankreich. Jeanine Gaillet aus Cudrefin, Jacques Lacôte aus La-Chaux-de-Fonds, Marcelle Prelaz aus Lugnorre und Isabelle Gaillet aus Cudrefin. Madeleine und Claude Schaller aus Courtaman. Audrey Meier, Arnaud Prélaz und der Jubilar Jean-Claude Prélaz (25 Jahre), Lugnorre. Christine und Manfred Meier aus Lugnorre. René Musy aus Corcelles, Markus Kohler aus Faoug und Pascal Risse aus Villarepos. Sebastien Gaillet und Severine Schranz aus Mur. Isabelle und Laurent Graf aus Môtier. Franceline und Georges Gaillet aus Mur. Pascal und Ariane Oesch aus Rougemont. Drei Jubilare: Sandrine Bühlmann aus Joressens (35 Jahre), Kinet Gutknecht aus Lugnorre (60 Jahre) und Corinne Guerry aus Domdidier (35 Jahre). Kinette, Gilberte Delorme und Max Zimmermann aus Lugnorre.



Lugnorre | Letztes Wochenende fand das Jahreskonzert der Brass Band La Campagnarde statt. Am Freitagabend wurden zusätzlich elf Jubilare der Jahre 2021, 2022 und 2023 geehrt. Die Musikschule Vully eröffnete gebührend den Samstagabend. Anschliessend im zweiten Teil bot die Brass Band eine genussvolle musikalische Darbietung – ganz getreu dem Motto «Paris». Die voll besetzte Halle Jordila in Lugnorre erstrahlte in blauen und roten Lichtern, und der Saal und die Tische wurden liebevoll «französisch» dekoriert. Vor dem Konzert konnten sich die Gäste mit frittiertem Fisch und Getränken verköstigen.

Martina Dhoueou-Lehmann