Vom Vully in den Buckingham-Palast



Natascha Leisi arbeitete ein Jahr lang bei Starkoch Anton Mosimann und bediente dabei auch die Royals.



Môtier | London | Morgen Samstag wird Charles III. in der Westminster Abbey in London zum König gekrönt.

Wie es beim anschliessenden Abendmahl zugeht, davon kann Natascha Leisi aus Môtier aus eigener Erfahrung berichten.

Ihre Mutter Kathrin Leisi machte sich als Inhaberin des Cocktailhouse in Domdidier einen Namen, ihr Vater Hansueli führt seit 20 Jahren das Bahnhofbuffet in Sugiez. Die heute 34-jährige Wistenlacherin Natascha Leisi ist somit in der Gastronomie aufgewachsen, hat schon als Jugendliche im Buffet de la Gare im Service mitgeholfen und dort an Wochenenden auch die Bar geführt. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 5. Mai 2023.