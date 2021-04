Vorfreude auf Kino unter freiem Himmel

Maskenpflicht, Abstand halten und andere Schutzmassnahmen werden wohl die Open-Air-Saison 2021 prägen.

Murten | Trotz Planungsunsicherheiten soll das Open-Air-Kino in Murten auch diesen Sommer wieder stattfinden. Die Veranstalter sind zuversichtlich und bereiten die 23. Ausgabe vor.



Einen Film draussen, bei lauen Temperaturen und vielleicht sogar sternenklarer Nacht geniessen zu können, stellt für viele Kinofans einen besonderen Genussmoment dar. Dass uns dieser heuer wieder ermöglicht wird, ist ziemlich wahrscheinlich. Die Veranstalter des Open-Air-Kinos Murten haben bereits die Durchführung der 23. Ausgabe online angekündigt: Das Freiluftkino im Stadtgraben von Murten soll vom 14. Juli bis zum 14. August 2021 stattfinden. Noch sei unklar, wie sich die epidemiologische Lage diesen Sommer entwickeln werde, sagt Roland Röthlisberger, Veranstalter und Programmverantwortlicher, auf Anfrage. «Wir sind dennoch zuversichtlich, dass wir die Veranstaltung in einem ähnlichen Rahmen wie letztes Jahr durchführen können», so Röthlisberger. Die Vorbereitungen seien voll am Laufen, «und wir nehmen es, wie es kommt». mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 13. April 2021.