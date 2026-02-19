Sackgasse am Bahnhof Murten

Die intensive Bauphase dauert in Murten bis zum 23. Februar.

Murten | Wegen Bauarbeiten auf der Bahnlinie zwischen Payerne und Kerzers nutzt die SBB den aktuellen Unterbruch auch für Arbeiten am Bahnhof Murten. Auch Fussgängerinnen und Velofahrer müssen Verzögerungen in Kauf nehmen.

Wer aktuell in Murten die Bahnunterführung überqueren will, steht vor verschlossenen Treppen. Grund dafür sind Bauarbeiten der SBB auf der Bahnlinie zwischen Payerne und Kerzers (wir berichteten). Ziel der Arbeiten sei es, wie es in einer Medienmitteilung heisst, die Systeme für einen sicheren Zugverkehr zu erneuern und den «Komfort der Kundschaft» zu verbessern. sea

