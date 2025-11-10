Vully Blues Festival mit toller Atmosphäre

Mit einem Glas gutem Vully-Wein in der Hand einen Abend lang Blues-Songs live geniessen. Christoph Walker, Präsi Vully Blues Club. Team «Cave aux Hirondelles»: Carole, Jean-François, Fiona, Pierre, Romain,Jean-Luc und Jean-Pierre. Martin Strebel aus Schaffhausen mit Patric Bucher aus Bolligen. Gutgelaunte Safety Crew: Matteo und Olivier. Daniel Ratschiller aus Mûr und Pablo Schär aus Bern. Francine Egger aus Bern mit Juliette Ducrest aus Freiburg. Alain und Natalie Dumani (l.+r.), mit Yves-André und Catherine Jeandupeux, Boudry. Die drei Freundinnen: Serap, Annette und Carla. Cyrill Deschamps (war 18 Jahre Präsi des Vully Blues Clubs), Fabrizio Iladro, Missy. Wandprojektionen und warme Lichter wiesen den Weg.



Praz | Im schönen Dorf Praz fand am 7. und 8. November das 17. Vully Blues Festival statt. Verteilt auf sechs Keller und einem Schiff spielten an den zwei Abenden verschiedene talentierte Bluesbands und Musiker für die Festivalbesuchenden. Zu zweit oder in kleinen Gruppen schlenderte man von Weinkeller zu Weinkeller, genoss die unglaubliche Atmosphäre, guten Vully-Wein und dazu viele kulinarische Köstlichkeiten. Von Zeit zu Zeit ertönte durch den dicken Nebel das Horn des Schiffes, um damit sein baldiges Eintreffen in den Hafen anzukünden.

Sandra Schüpbach