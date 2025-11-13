Die letzte Wirtschaft mit Kegelbahn

Das letzte Seebezirkler Restaurant mit einer Kegelbahn betreibt Fritz Leicht in Gempenach.



Gempenach | Bis vor 25 Jahren gab es in jeder Region des Seebezirks mindestens ein Restaurant mit Kegelbahn. Das hat sich geändert: Nur noch im «Kantonsschild» in Gempenach kann man heute kegeln.

Im «Sternen» Liebistorf, im «Weissen Kreuz» Gurmels, im Expodrom Muntelier, im «Kreuzstübli» Murten, im «Löwen» Kerzers, im Bahnhofbuffet Courtepin, im Bahnhofbuffet Sugiez, im «Clefs» Lugnorre und im «Kantonsschild» Gempenach konnte man bis ungefähr zur Jahrtausendwende noch Kegelabende verbringen. Doch diese traditionelle Freizeitbeschäftigung ist seither fast vollständig aus dem Seebezirk verschwunden. Aus dem Bahnhofbuffet in Courtepin wurde eine Bankfiliale, beim Bahnhofbuffet Sugiez entstanden Zimmer, andere Wirtschaften im Seebezirk haben ihren Betrieb und somit auch jenen der Kegelbahn ganz eingestellt. Und beim Expodrom hat ein Bowlingcenter die ehemalige Kegelbahn ersetzt. uh

