Wahlen bringen Umbruch im Gurmelser Gemeinderat

Der neue Gurmelser Gemeinderat (v.l.): Andrea Roschi, Silvia Nanni, Beat Meuwly, Margrit Gamma, Markus Wüstefeld, Barbara Spiller, Peter Zimmermann.



Gurmels/Ulmiz | Der Gurmelser Gemeinderat wird ab dem 1. Januar 2026 eine ganz andere Zusammensetzung haben als bisher. Nur drei von sieben Mitgliedern der jetzigen Exekutive sind noch dabei.

Am 5. Januar 2026 wird der neue Gurmelser Gemeinderat vereidigt, und gleich anschliessend findet die Konstituierung statt. Dabei werden zahlreichen Ressorts eine neue verantwortliche Person erhalten. Dies geht aus den vorgezogenen Gemeinderatswahlen vom Sonntag hervor, die aufgrund der Fusion von Gurmels mit Ulmiz per 1. Januar 2026 nötig wurden. Weiterhin aus dem bisherigen Gurmelser Gemeinderat vertreten sind: Ammann Markus Wüstefeld und Margrit Gamma (beide Unabhängige Wähler) sowie Beat Meuwly (Mitte). Dazu kommt aus Ulmiz: Margrit Spiller, die dort ebenfalls amtierende Gemeinderätin ist. Neu ins Exekutivamt gewählt wurden Andrea Roschi und Peter Zimmermann (beide Mitte) sowie Silvia Nanni (Unabhängige Wähler). uh

