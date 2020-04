Warten auf den Saisonstart

Mit Mountainbiketouren – hier auf den Mont Vully – hält sich Lario Kramer fit. (Foto: zvg)

Galmiz | Der Spitzenschwinger Lario Kramer aus Galmiz ist derzeit gezwungen, auf spezifische Trainings zu verzichten. Dem «Murtenbieter» erzählt Kramer, wie er sich dennoch fit hält und wie er mit der aktuell herrschenden Unsicherheit umgeht.

Nicht nur abgesagte Wettkämpfe machen Spitzensportlern in Zeiten der Corona-Krise zu schaffen. Wer eine Teamsportart oder einen Kontaktsport ausübt, muss aktuell auch auf das spezifische Training verzichten. Als Schwinger ist der Galmizer Lario Kramer besonders betroffen, denn eine Ausübung des Traditionssports unter Einhaltung der bundesrätlichen Empfehlungen ist undenkbar. Kramer machte im vergangenen Jahr mit einem Kranzgewinn am Eidgenössischen Schwingfest in Zug auf sich aufmerksam und erreichte damit einen vorläufigen Höhepunkt seiner noch jungen Karriere. beg

