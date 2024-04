Jetzt nimmt die Arbeitszone Gestalt an

Zur Umsetzung der Arbeitszone Löwenberg soll bis in einem Jahr ein Masterplan entstehen.



Löwenberg | Innert eines Jahres soll ein Masterplan entstehen, der dem künftigen strategischen Sektor Löwenberg als Leitlinie dienen soll. An einem Informationsabend stellten die Behörden aus Murten und Muntelier das weitere

Vorgehen vor.

Jeder Bezirk des Kantons soll in Zukunft einen strategischen Sektor für seine wirtschaftliche Entwicklung haben. Für den Seebezirk ist das gemäss einem Projektblatt im kantonalen Richtplan der strategische Sektor Löwenberg. Bereits heute hat es dort eine Arbeitszone von 15 Hektaren, von denen 10 bereits bebaut sind. In Zukunft sollen für den ganzen Perimeter noch 47 Hektaren hinzukommen. Allerdings wolle man sich nicht zu sehr auf den Ausdruck Arbeitszone und die damit verbundenen 1700 bis 3000 Arbeitsplätze behaften lassen, wie sie der Kanton schon vorhergesagt hatte, sagte am Infoabend der Oberamtmann Christoph Wieland. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 23. April 2024.