Wasser verhindert Nutzung vor 2029

Die römische Arena in Avenches ist sanierungsbedürftig. Erst 2029 dürften dort wieder Anlässe stattfinden.



Avenches | Die Sanierung der römischen Arena in Avenches verzögert und verteuert sich. Wie eine Analyse zeigt, verhindern Betonstellen das Absickern von Wasser, was zu Schäden an der antiken Struktur führt. Der Kanton Waadt rechnet mit einer Wiedereröffnung 2029 und möchte die Arena dann auch wieder für Veranstaltungen zur Verfügung stellen.

Ein Stein des zentralen Torbogens unter dem Museumsturm ist vor rund sechs Jahren heruntergefallen. Dieser Eingang zur römischen Arena in Avenches musste damals aus Sicherheitsgründen umgehend geschlossen werden. Wenn auch diese Stelle danach gesichert und wieder zugänglich gemacht wurde, offenbarte sich doch ein grösseres Problem. Der Gesamtzustand der römischen Arena hatte sich drastisch verschlechtert; man vermutete schon damals, dass Wassereintritt zu den Schäden in der Struktur geführt hatte. Eine Gesamtsanierung erwies sich als unausweichlich. uh

