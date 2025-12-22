Nicht nur Kleider geben Wärme

Sarah Angelucci, Jugendarbeiterin in Gurmels.

Gurmels/Bern | Drei Schüler und eine Gurmelser Jugendarbeiterin haben während der Adventszeit den Kontakt mit Leuten gesucht, die auf der Strasse leben. Sie haben Wärme gegeben, aber auch zurückerhalten.

Sie sassen an einem Nachmittag um die Adventszeit um den Kiosk, den Mittelpunkt mit der bunten Theke des Jugendraums im ehemaligen «Weissen Kreuz». Jugendarbeiterin Sarah Angelucci, die zusammen mit Sabrina Dulay Jugendliche aus der Region Gurmels im Sekundarschulalter und zum Teil auch darüber hinaus begleitet, sprach mit diesen über Weihnachtliches: wer wie feiert, dass das Fest bei allen etwas anders verläuft, und dass nicht überall gefeiert wird. uh

