Weihnachtsmärit bringt volle Gassen und volle(re) Kasse

Dank Lichterketten und Glühwein war das Stedtli am Wochenende voller Menschen.



Murten | Am Wochenende lockte die 33. Ausgabe des Weihnachtsmärits zahlreiche Besucher nach Murten und sorgte bei Hoteliers und Detaillisten für zusätzlichen Umsatz.

Tausende Besucherinnen und Besucher ziehen die Weihnachtsmärkte in der Adventszeit jedes Jahr in festlich geschmückte Städte. Ganz so viele Glühweinfans wie in Zürich, Montreux oder Basel deckten sich in Murten an der 33. Ausgabe des Weihnachtsmärits zwar nicht mit Last-Minute-Geschenken ein. Dennoch war das Stedtli am Wochenende gut gefüllt. uh

