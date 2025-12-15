Weihnachtsstimmung in Murten

Vorweihnachtliche Stimmung im Stedtli. Marianne und Erich Flühmann, Murten. Fritz und Marianne Wüthrich, Murten. Rudolf Burla, Burg (Murten), und Vroni Mühlethaler, Kehrsatz. Ruza Gutknecht, Münchenwiler, mit Maks. Bastien und Nicole Pfaffen, Wohlen b. Bern. Adrian Zürcher und Manuela Wiedmer, Laupen. Cornelia Nobel, Courlevon, mit Susanna Maeder, Ried bei Kerzers. Ueli und Sus Heiniger, Murten. Rolf Gutknecht, Münchenwiler, mit Johannes Brunner, Muntelier. Arielle und Zoltan Mokus, Courlevon, mit Alea und Elio.



Murten | Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln erfüllte letztes Wochenende die Gassen von Murten. Wie jedes Jahr Mitte Dezember fand nämlich der beliebte Weihnachtsmarkt statt. Wiederum wurden in liebevoll dekorierten Holzchalets und an Ständen Lebkuchen, Kerzen, Spielwaren, Schmuck und zahlreiche andere Geschenkideen angeboten. Gross und Klein kamen aus nah und fern und genossen die vorweihnachtliche Stimmung im Stedtli.

Willi Piller