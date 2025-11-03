Die ARA Seeland Süd wird wohl früher fertig als geplant

Die ARA Seeland Süd besteht aus viel Beton, zeigt aber viel Holz.



Muntelier | Die ARA Seeland Süd in Muntelier dürfte den Betrieb gut ein halbes Jahr früher aufnehmen als ursprünglich geplant. Grund dafür ist das Zusammenlegen zweier Bauphasen.

Halbzeit beim Bau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Seeland Süd, die künftig das Abwasser der heutigen Anlagen von Muntelier und Kerzers klären soll. Auf diesen Zeitpunkt hin ziehen die Projektverantwortlichen ein positives Fazit der bisherigen Bauarbeiten: Diese kämen zügig voran und verliefen bisher ohne grössere Schwierigkeiten. Nicht nur das: Unterdessen gehen sie davon aus, dass die neue Anlage mit Investitionskosten von 85 Millionen Franken sogar früher in Betrieb gehen kann als bisher geplant. «Wir rechnen jetzt mit einem Betriebsbeginn auf Anfang 2028», sagt Ursula Schneider Schüttel, Präsidentin des Vorstands der ARA Seeland Süd. «Wir haben etwa ein halbes Jahr gewonnen.» uh

