Einblick in die Welt der Senioren

Die Orientierungsschule der Region Murten wurde für einmal von den Seniorinnen und Senioren in Beschlag genommen.



Murten | Einigen bereitet das Digitale Kummer, andere plagen Altersgebrechen. Die meisten Senioren sind sich bewusst, dass Änderungen anstehen. Die Altersmesse vom Samstag zeigte Perspektiven auf.

Prämienverbilligungen über die Ausgleichskasse, Beratung zu angepasstem Wohnraum durch die Pro Senectute, gemeinsames Mittagessen organisiert von den Kirchgemeinden, eine Tagesstätte für pflegebedürftige Menschen im Pflegeheim, Unterstützung für Menschen mit Demenz durch die Alzheimer-Vereinigung, Pflegedienste durch die Spitex, der Mahlzeitendienst durch das Gesundheitsnetz See, Haushaltshilfe durch den Verein für Hilfsdienste, betreutes Wohnen durch Senevita, Gesundheit und Wellness bei Senior Plus in Galmiz – dies alles ist nur eine kleine Auswahl an Diensten und Hilfsleistungen für Seniorinnen und Senioren in der Region Murten. Vor kurzem hat die Abteilung Gesellschaft der Stadt Murten eine Broschüre über das bestehende Angebot herausgegeben. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 28. Oktober 2025.