Welche Liste muss Federn lassen?

Wahlmaterial für die Wahlen in Gurmels.



Gurmels | Am 9. November finden in Gurmels und Ulmiz aufgrund der Fusion vorgezogene Gemeinderatswahlen statt. In Gurmels kandidieren vier Bisherige, in Ulmiz eine Bisherige für eine neue Legislatur.

Per 1. Januar 2026 gehen die bisherigen Gemeinden Gurmels und Ulmiz zusammen und werden eine gemeinsame Gemeinde Gurmels bilden. Aus diesem Grund finden bereits am 9. November vorgezogene Gemeinderatswahlen statt, damit die neue Exekutive ihr Amt auf Anfang 2026 antreten kann. Für die kommende Legislatur hat der neue Ortsteil Ulmiz einen Sitz im Gurmelser Gemeinderat garantiert. Deshalb wählen die Ulmizerinnen und Ulmizer am 9. November eine Person für den Gemeinderat. Und die Bürgerinnen und Bürger von Gurmels wählen sechs statt wie bisher sieben Personen an die Spitze ihrer Gemeinde. uh

