Wenn anstelle der Piste das Glatteis lockt

Auch an regnerischen Tagen bietet die Eisbahn eine Möglichkeit, draussen dem Wintersport zu frönen.



Murten | Wegen Schneemangel in den Alpen weichen derzeit viele auf Alternativen zum Skisport aus: Die mobile Eisbahn in Murten etwa wird rege benutzt. Doch die milden Temperaturen sind eine Herausforderung für die Eisproduktion und werden sich auf die Energiebilanz auswirken.

Momentan wähnen sich einige wohl eher im Frühling statt im tiefen Winter. Der Grund dafür ist das Wetter: Seit Mitte Dezember sorgen aussergewöhnlich milde Temperaturen und häufige Regenfälle für grüne Wiesen und vorzeitig stäubende Pflanzen wie etwa den Haselstrauch. In den Wintersportgebieten herrscht indes Schneemangel. Das veranlasst viele, auf alternative Sportangebote auszuweichen und die lokalen Eisbahnen der Region zu nutzen. In Murten ist das Glatteis derzeit sehr gefragt. «Die Besucherzahlen sind tatsächlich erfreulich», bestätigt -Marianne Siegenthaler, Präsidentin von Murten Tourismus, auf Anfrage. Sie gehe davon aus, dass Murten on Ice auf eine erfolgreiche zwölfte Saison zusteuere. mkc

