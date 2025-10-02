Wenn es zwischen Eltern und der Schule knirscht

Mit rund 1000 Kindern ist der Schulkreis der Region Murten überschaubar.



Murten | Konflikte zwischen Lehrpersonen und Eltern haben in den letzten Jahren zugenommen – auch an der Primarschule der Region Murten. Die Schule setzt auf präventiven Dialog und Weiterbildungen.

Fast jede achte Lehrperson hat im vergangenen Jahr bei der Arbeit psychische Belästigung oder Mobbing erlebt, dies ergab ein externes Audit beim Freiburgischen Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht (FOA). Am vergangenen Montag stellte Staatsrätin Sylvie Bonvin-Sansonnens erste Präventionsmassnahmen vor. So können Mitarbeitende des FOA ab dem 1. Oktober über eine Hotline Fälle von Mobbing anonym melden. Das neue Angebot bietet das Amt in Zusammenarbeit mit der psychologischen Beratungsstelle der Universität Freiburg an. sea

