Nun erhält die viel befahrene Moosstrasse einen neuen Belag

An der Moosstrasse Ins-Murten finden in den kommenden Wochen Sanierungsarbeiten statt.



Seebezirk | Von Montag bis Anfang Oktober wird die Nationalstrasse A20 zwischen Ins und Murten saniert.

Die Arbeiten finden jeweils nachts statt; der Verkehr wird dann über Kerzers umgeleitet.

Wenn sogar die damalige SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel mit einer Anfrage an den Bundesrat intervenierte, weil sie feststellte, dass eine Strasse in einem schlechten Zustand ist, dann herrscht wirklich Sanierungsbedarf. Die Murtnerin reichte ihren Vorstoss zur Moosstrasse zwischen Murten und Ins vor etwas über zwei Jahren ein, und SVP-Bundesrat Albert Rösti versprach damals: «Grössere Sanierungsarbeiten sind ab 2025 geplant.» uh

