Jetzt geht die Rechnung wieder auf

Abräumarbeiten nach den Murten Classics 2025.



Murten | Das Festival Murten Classics ist mit einem gefeierten Operettenabend am Sonntag zu Ende gegangen. Am Tag danach präsentieren die Organisatoren eine Bilanz, die optimistisch stimmt.

Als Zugabe ein Cancan, der die Zuschauer nicht nur begeisterte, sondern gar von den Sitzen riss. So beschreiben die Organisatoren der Murten Classics in einem Communiqué den Abschluss des diesjährigen Klassikfestivals vom Sonntagabend im Murtner Schlosshof. Das Wetter spielte mit, und die Musikalische Komödie der Oper Leipzig setzte die Operette «Orpheus in der Unterwelt» in einer musikalisch hochstehenden Vorstellung harmonisch zur Schlosskulisse um. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 2. September 2025.