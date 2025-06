Wie die Murtner Stadtbehörden Jean Tinguely brüskierten

Das Museum Murten und sein Skulpturenpark.



Murten | Jean Tinguely hätte vor dem Museum Murten eine Skulptur aufstellen sollen. Als die Behörden der Stadt Murten ihm die kalte Schulter zeigten, sah er verärgert davon ab.

«Es hat mich wie elektrisiert!» Dies sagte Marlies Helfer, nachdem sie am Freitag im Murtenbieter den Artikel gelesen hatte, wonach der Freiburger Künstler Jean Tinguely im Seebezirk kaum Spuren hinterlassen hat. Diese hätte ganz anders sein können, wenn es nicht zu einem Eklat gekommen wäre, und sie und ihr Mann Peter Helfer waren hautnah dabei. Es war entweder 1977 oder 1978, unmittelbar vor oder kurz nachdem das Museum Murten in der alten Stadtmühle eröffnet hat. Stadtpräsident in Murten war Albert Engel, Stadtschreiber Erhard Lehmann. Und Museumswart mit einer eigenen Wohnung im historischen Museumsgebäude Karl Graf, Vater von Marlies Helfer. Graf war zuvor schon Schulhausabwart gewesen und hatte als solcher bereits zum Museumsgut im Schulhaus geschaut, erzählt sie. uh

