Kellerbars im Brandschutz-Check

Zur Sicherheit überwacht die Feuerwehr in Murten die symbolische Verbrennung des Füdlibürgers.

Murten | Nach dem Silvesterunglück in Crans-Montana überdenkt ein Murtner Verein seine Fastnachtspläne. Die Gemeinde sieht derweil keine zusätzlichen Kontrollen durch den Brandschutzexperten vor.

Lichtinstallationen, Konfetti und volle Gassen: Grossanlässe wie das Lichtfestival oder die Fastnacht bringen Leben in die Murtner Altstadt. Nach dem Unglück in Crans-Montana stellt sich jedoch gleichzeitig die Frage: Wie sicher sind die temporären Kellerbars und Partylocations während der Fastnacht und auch am Lichtfestival? sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 13. Januar 2026.