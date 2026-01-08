Kanton lanciert Warnsystem für Gemeinden mit Finanzproblemen

Die Direktion von Staatsrat Didier Castella möchte den Gemeinden bei den Finanzen mehr auf die Finger schauen.

Freiburg | Viele Gemeinden klagen über sich verschlechternde Finanzen, und auch die Zahlen untermauern dies.

Der Kanton will dies frühzeitig erkennen, um Unterstützung anzubieten.

Der Kanton ist für die Finanzaufsicht der Gemeinden zuständig und als solcher verpflichtet, einzuschreiten, wenn sich bei diesen finanzielle Probleme abzeichnen. Seit 2022 publiziert das kantonale Amt für Gemeinden deshalb jährlich einen Bericht über die Gemeindefinanzen. Seither macht dies auch Sinn, weil durch den Übergang zum Harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM) 2 die Finanzzahlen der Gemeinde besser vergleichbar sind. Auch lässt dieser jährliche Bericht einen Vergleich über die Jahre zu. uh

