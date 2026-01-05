Wie ein Murtner Familienbetrieb seine Zukunft sichert

Pascal Haldimann (l.) übernimmt die Geschäftsführung von seinem Vater Christian.



Murten | Die Haldimann AG geht in die vierte Generation über. In einem Gespräch äussern sich Christian und Pascal Haldimann über Nachfolgelösungen, Nachhaltigkeit und Innovation.

Gegründet 1921 als kleine Firma für Fuhrhalterei und Kehrichtabfuhr, ist die Haldimann AG heute ein KMU mit 140 Angestellten, welches viele Bereiche wie Entsorgung, Recycling, Transporte, Flächenreinigung, Toilettenservice und mit Tochterunternehmen auch Kompostieren, Entwässerung und Kunststoffwiederverwertung betreibt. Per 1. Januar ist die Geschäftsführung von Christian zu Sohn Pascal Haldimann übergegangen. Das Unternehmen wird somit operativ bereits in die vierte Generation der Familie Haldimann übergehen. Christian Haldimann bleibt vorläufig weiterhin im strategischen Bereich sowie in der Kompostieranlage und bei der AB Marti AG aktiv. uh

