Zehn Jahre Osterbrunnen im Vully

Rita Schlutius mit Enkelin Charlotte Schlutius vor dem Jubiläumsbrunnen.



Mont-Vully | Seit vergangenem Samstag schauen die Brunnen im Vully wieder bunt und fröhlich aus.

Zur kleinen Jubiläumsfeier gab es Musik und Apéro.

Es ist Frühling, das Wasser plätschert wieder. Auf dem Brunnen in Môtier steht eine dreistöckige pink-weisse Torte. Oben thront eine goldene Zehn. Rita Schlutius und ihre Enkelin Charlotte reichen dem jungen Mann, der neben dem Brunnen an der Sonne steht und die heranfahrenden Autos einweist, etwas zu trinken und zu essen. Autos und Velos fahren vorbei. Weiter unten am Strand singt jemand über die Lautsprecher «Stand by Me». Es gibt eine Hüpfburg, einen Foodtruck und ein Bastel-Atelier. jme

