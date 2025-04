Wie gewinnt man aus zwei Schlachten etwas Positives?

Drei Murtner Vertreter waren an der Präsentation des Jubiläumsprogramms in Grandson dabei: Gemeinderat Rudolf Herren (l.), Deborah Defalque und Stephane Moret von Murten Tourismus.



Murten/Grandson | In elf Monaten beginnen die Feierlichkeiten zum 550. Jahrestag der Schlachten von Grandson und Murten. Ein Verein koordiniert die Events; er hat am Montag vorgestellt, was geplant ist.

Es soll sogar ein Boxer-Bier zu den 550-Jahr-Feierlichkeiten der Schlachten von Grandson und Murten im kommenden Jahr geben. Doch im Mittelpunkt stehen insgesamt 42 Projekte und Veranstaltungen, mit denen die Orte Grandson und Murten den beiden Schlachten des Jahres 1476 gemeinsam gedenken wollen. uh

