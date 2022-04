Wie Holz Schwergewichte ins Rollen bringt

Geben Einblick ins Herzstück des Berna-Lastwagens mit Baujahr 1931: Museumsleiter Leonard Riesen (l.) und Jeorge Riesen.



Murten | Am 1. Mai startet Das Depot, die Murtner Dependance des Eisenbahn- und Sammler-Museums Courlevon, in seine dritte Saison. In der neuen Wechsel­ausstellung geht es um Holz als Treibstoff.

Einmal mehr wartet Leonard Riesen mit neuen Exponaten aus der Verkehrs­geschichte unserer Region auf. «Dieser Berna-Lastwagen mit Holzvergaser gehörte den Bernischen Anstalten Witzwil und war ab 1932 im Seeland im Einsatz», sagt er und zeigt auf das imposante Gefährt mit Baujahr 1931. Die ersten Jahre sei der Lastwagen mit Benzin angetrieben worden, erklärt der Direktor des Eisenbahn- und Sammler-Museums Courlevon (ESMC). Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde es für die Schweiz jedoch zunehmend schwieriger, an Benzin, ­Diesel und Kohle zu kommen. mkc

