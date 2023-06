Rhythmusrausch und Strassenfestfreude

Ein Moosrugger-Helferteam von vielen: Corina, Rita, Andrea, Yara und Barbara. Yves Zimmermann, Kerzers; Martin Oberson, Tafers; Marc Fiechter, Ried. Paul Krebs aus Nant, Willy Liniger aus Murten, Fredy Zürcher aus Merlach und Lino Pazos aus Sugiez. Tamara Rohrbach aus Zollikofen, Sabrina Känel aus Galmiz, Denise Moser und Jasmin Aeberhard aus Murten. Präsentierte sein Sousaphon: Adrian Lehmann aus Galmiz. Genossen das Strassenfest zusammen: (hinten) Tanja, Mia, Alina, Markus und Jürg, (vorne) Nina, Janik, Codelia und Tanja, alle aus Galmiz. Lyna, Nicole und Yael Ris aus Büchslen. Monika Rahmen aus Ipsach und Werner Michel aus Lyss. Auch am Strassenfest dabei: Fränzi und Daniel Blaser aus Jeuss. Freuten sich auf die Guggenmusik: Corinne und Marcel Baak aus Merlach. Silvana Zimmermann aus Innerberg und Ursula Pfeiffer aus Muntelier.



Galmiz | Durch den Sommerwind beim Schulhaus von Galmiz ertönten letzten Freitag und Samstag am Strassenfest musikalische Rhythmen und Trommelklänge der Guggenmusik – für einmal nicht zur kalten Jahreszeit. Die Guggenmusikgruppen spielten jeweils zur vollen Stunde und zauberten eine ungezwungene Feststimmung auf die Gasse. Am Freitag heizten die Loubeschränzer, Gässliguuger und Göggimöffe, am Samstag dann die Moosrugger, Schlossmüüs, Ringmurechutze und Stedtlirumpler ein. Die Besucherinnen und Besucher kamen voll auf ihre Kosten und genossen dazu Bratwurst, Kartoffelsalast, Ruggerfrites, Hamburger und löschten ihren Durst mit Getränken. Ein wohlig, musikalisches und erfrischendes Sommerwochenende für Klein und Gross.

Martina Dhoueou-Lehmann