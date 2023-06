Traumhafte Aussichten in der Manege

Iwan Volken aus Merlach, Lucien Marchand und Thomas Bula aus Murten, Raphael Schwab aus Bätterkinden und Adrian Lerf aus Murten. Heidi Jallard und Rolf Ackermann aus Murten. Audrey und Roland Hohl mit Sohn Arthur aus Muntelier. Sophie Imhof aus Lyss, Alice Jungo aus Alterswil und Astrid Lerf aus Murten. André Trabold mit Rosemarie und Walter Wehrli aus Sugiez. Leonie, Esther und Martin Hofer, Nicolas und Denise Mauron aus Courgevaux mit Nicole Peier aus Murten. Karen Bächler aus Murten, Natalie Riedo aus Muntelier und Karin Bula aus Murten. Ruth (ganz links) und Urs (ganz rechts) Blatter aus Muntelier mit Moriane Gumy aus Murten, Luis Ness aus Bern und Diana Rohner aus Murten. Monika und Cyrill Cattin mit ihren Kindern Noée und Chris aus Murten. Alexander Plaen aus Merlach und Sarah Lerf aus Murten. Olivia, Anaëlle, Jacques und Alice Huguenin aus Murten.



Murten | Am vergangenen Wochenende stand das Kanonenmätteli ganz unter dem Motto «A million dreams» und verzauberte den Platz in eine Zirkuswelt. Das Wetter spielte mit, und der Sonnenuntergang untermalte den magischen und traumhaften Freitagabend. Die Gäste strömten zahlreich herbei und konnten es kaum erwarten, das Jahreskonzert der Kadettenmusik im Zelt zu geniessen. Es wurde nicht zu viel versprochen: Man tauchte in eine andere, faszinierende Welt ein, konnte ein paar Stunden den Alltag hinter sich lassen und seinenMillionen Träumen nachschwelgen.

Martina Dhoueou-Lehmann