Wonne und Heiterkeit am Maimarkt

Der Maimarkt am vergangenen Sonntag lud zahlreiche Besucherinnen und Besucher von nah und fern zum Flanieren und Verweilen ein. Klaus Hasler aus Murten, Barbara Costantino aus Courtepin, Jacqueline Trimaglio aus Altavilla, Sarah Gautreaux mit Shanna aus Gurmels und Monika Cattin aus Murten. Thomas Känel mit Julian, Melina und Simone Dieringer aus Galmiz haben Besuch von Jessica Bernet aus Luzern. Freundinnen: Andrea Maurer, Heitenried; Eliane Rosset, Faoug. Barbara Wyss aus Gempenach. Herbert Sreball aus Murten und Erika Herren aus Clavaleyres. Rolf und Karin Moosmann aus Wileroltigen. Chantal Rouleau mit Alec, Etienne und Manuel Inderbitzin aus Muntelier. Semjon Tettu aus Murten und Leano Moser aus Courgevaux. Brigitte Sobrado und Andreas Krebs aus Fräschels. Elena und Michel Rodoni mit Clara aus Courgevaux. Familie Bourgeois: Nora, Jessica, Thierry und Emily aus Villarepos, Christine und Raphaël aus Constantine.



Murten | Endlich war es so weit, und die Detaillisten von Murten, unterstützt von weiteren Marktanbieterinnen und -anbietern, konnten am vergangenen Sonntag den traditionellen Maimarkt im Stedtli präsentieren. Das Wetter machte mit – entgegen den Erwartungen –, und der Regen liess auf sich warten. Also ideal, um über den Markt zu schlendern und Frühlingsgefühle aufkommen zu lassen. Das Berntor war für viele Familien der Startpunkt, an dem vor allem die Kinder mit dem Karussel und Trampolin auf ihre Kosten kamen. Weiter ging es durch die Haupt- und Schlossgasse über die Rathausgasse, wo auch die Erwachsenen vieles bewundern und sich verköstigen konnten, um dann wieder zurück beim Ausgangspunkt zu landen.

Martina Dhoueou-Lehmann